Zeker 46 doden door aardverschuiving India

Tussen de modder en de stenen wordt wanhopig gezocht naar overlevenden. Ⓒ REUTERS

NEW DELHI - Een aardverschuiving in India heeft aan zeker 46 mensen het leven gekost. De meesten zaten in twee streekbussen die door de modder- en stenenmassa werden meegesleurd de diepte in. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Padhar in de noordelijke staat Himachal Pradesh.