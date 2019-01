Twee bultruggen gespot voor Nederlandse kust

„Sinds oktober wordt er regelmatig een bultrug waargenomen voor de Nederlandse kust”, meldt SOS Dolfijn. Van beide dieren is volgens de stichting beeldmateriaal gemaakt.

Zelfredzaam

Bultruggen zijn baleinwalvissen en een volwassen dier kan tot wel 18 meter groot worden. Het zijn avontuurlijke walvissen die zich goed kunnen redden in ondiepe gebieden, aldus SOS Dolfijn. „Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de dieren in de problemen zouden zijn.”