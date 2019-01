’Bestuur Atletiekunie moet opstappen’

Klokkenluiders moeten gesteund worden door NOC*NSF, betoogt Jacques Brinkman. ,,Dan komen er vanzelf meer die hun hart durven laten spreken.” Ⓒ ANP

Het atletiekdrama rondom massamisbruiker Jerry M. is het gevolg van de doofpotcultuur in Nederland, betoogt oud-tophockeyer Jacques Brinkman. Die cultuur moet eindelijk doorbroken worden, stelt hij. „Screen het hele clubhuis. Veiligheid is belangrijker dan de privacywet.”