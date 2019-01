’Nashville-dominee’ niet welkom in kerk Gorinchem

Klaassen had al een onverwacht bewogen week, maar komende zondag kan hij het in ieder geval wat rustiger aan doen. Een petitie tegen de komst van Klaassen naar Gorinchem is de afgelopen dagen door ruim tweehonderd mensen ondertekend. In de tekst bij de petitie wordt de Nashville-verklaring een belediging voor onder meer homo’s, lesbiennes en transgenders genoemd. „Als tolerante stad zitten we daar niet op te wachten in Gorinchem”, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

Het manifest tegen homoseksualiteit heeft veel reacties opgeroepen. Meerdere politici, organisaties, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en een aantal gemeenten spraken hun afkeur uit over de Nederlandse bewerking van de eerder in het Amerikaanse Nashville opgestelde verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen.

Anderen wijzen juist op de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, ook wanneer een standpunt of mening afwijkend is van de heersende opvattingen. Op sociale media zijn de meningen over het kerkbesluit dan ook flink verdeeld.

