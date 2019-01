Barsten in het Brexit-verzet van Labour

Jeremy Corbyn, leider van de Labour, heeft nog steeds niet het achterste van zijn tong laten zien.

LONDEN - De pogingen van de Britse premier Theresa May om het verzet van de Labourpartij tegen haar Brexit-plannen te breken, beginnen vruchten af te werpen. De oppositiepartij is verdeeld over de vraag of rechten van werknemers moeten worden gesteund.