’Telefoon’ vanuit de ruimte?

„Maar dat lijkt me een beetje te speculatief”, tempert sterrenkundige Ed van den Heuvel de hoop op een aanstaande ontmoeting met marsmannetjes. „In theorie en natuurkundig gezien is het inderdaad mogelijk dat de enorme hoeveelheid energie die deze radiogolven veroorzaakt, wordt gebruikt om een interstellair ruimteschip aan te drijven.” Die theorie had Harvard-wetenschapper Avi Loeb gepubliceerd na het nieuws over de radiogolven. „Maar hoe spannend dat misschien ook is: het is niet logisch”, aldus Van den Heuvel.

De wetenschap staat voor een groot raadsel nadat een enorme Canadese radiotelescoop (de CHIME) zogeheten fast radio bursts (FBR’s) had waargenomen. Dit zijn uitbarstingen van radiostralen die maar een paar milliseconden duren. De eerste FBR werd in 2007 waargenomen, maar toen was het er slechts één. „Daardoor was niet vast te stellen waar de flits vandaan kwam”, vertelt Van den Heuvel. „In 2017 hadden we meer geluk.” Want twee jaar geleden werden er kort na elkaar vijftien FBR’s waargenomen. „Daardoor kon de herkomst ervan worden bepaald. De stralen uit 2017 komen van een plek die tweeënhalf miljard lichtjaar ver weg ligt. Dat betekent dat, zelfs áls de stralen door buitenaards leven zijn veroorzaakt, dat al tweeënhalf miljard jaar geleden is gebeurd: de radiostralen reizen namelijk met de lichtsnelheid.”

"Het is natuurkundig gezien een raadsel"

Waar de stralen die de CHIME afgelopen zomer opving precies vandaan komen, is nog onbekend. „In ieder geval van ver buiten ons sterrenstelsel”, stelt Van den Heuvel. „Maar verder is het natuurkundig gezien een raadsel. We kunnen opsporen waar de stralen ongeveer vandaan komen, maar de precieze oorsprong zullen we misschien wel nooit weten.”