Tesla van 123.000 euro knalt tegen boom

De automobilist raakte licht gewond bij het incident aan de Benoordenhoutseweg in Den Haag, in de buurt van Paleis Huis ten Bosch. De man is door ambulancepersoneel gecontroleerd en al snel weer op de been gebracht. Het is niet bekend of de bestuurder de automatische piloot tijdens het rijden had ingeschakeld.

Het linkerwiel van de auto is er door de botsing afgevlogen. Op de smalle boom zijn de sporen van de botsing nog te zien. Mogelijk is de Tesla door het gladde wegdek uitgeweken.

Volgens het kenteken van de auto gaat het om een Tesla Model X. De nieuwprijs van die snelheidsduivel ligt rond de 123.000 euro. De auto kan een topsnelheid van 250 km per uur bereiken. Maar voorlopig zit dat er niet in. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.