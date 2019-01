Nederlanders verbijsterd over enorme sneeuwval: ’Dit is werkelijk ongekend’

Leo Wegdam schept maar weer eens sneeuw van de auto. Ⓒ De Telegraaf

Nederlanders die vakantie vieren in Oostenrijk zijn verbijsterd over de enorme sneeuwval. Vooral Tirol is zwaar getroffen. Op sommige plekken is zo veel gevallen, dat skiën te gevaarlijk is. „Zo extreem hebben we in 22 jaar nog nooit meegemaakt.”