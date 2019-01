Nederland wil Oost-Europa vluchtelingen opdringen

„We zijn het er grondig met elkaar over eens dat de EU zijn rol moet oppakken door op het hele traject van migranten een rol moet spelen, ook bij de landen van oorsprong”, aldus minister Blok gisteren na afloop van zijn gesprekken in Rome. „Door economische steun, het openstellen van onze markten, het helpen van die landen bij het opbouwen van grensbewaking en de rechtsstaat zoals in Niger en Mali. De mensenhandel moet worden aangepakt, vooral in Libië, de gemeenschappelijke Europese grensbewaking moeten we gezamenlijk verbeteren. Vervolgens moeten we er voor zorgen dat in ieder land waar de mensen aankomen, zoals wij doen in Ter Apel, een goede selectie plaatsvindt waarbij sommigen bescherming krijgen en anderen, die niet aan de criteria voldoen, terug moeten. We waren het er over eens dat dit de aanpak moet zijn”, aldus Blok.

Oost-Europa

„Maar dat kunnen we niet met drie landen afspreken, daar hebben we 27 landen voor nodig”, vervolgt de bewindsman. „We willen daar ook de andere landen van overtuigen, zoals de Oost-Europese landen. Dit zal ook onze inzet zijn bij de nieuwe Europese begroting. Daarbij vinden wij het logisch vinden dat de uitkeringen uit de structuurfondsen ook gekoppeld worden aan het aantal mensen dat je moet integreren als vluchtelingen in de samenleving. Zo heb je een instrument om landen die fondsen van de EU ontvangen en dat zo willen houden hierin mee te krijgen”, aldus Blok.

De bewindsman heeft verder grote bedenkingen over de rol van de NGO’s die continu in de Middellandse Zee migranten oppikken. „Als je dat doet met een schip dat er niet geschikt voor is, dan is dat niet verantwoord. Je moet ook geen rol spelen waarin je de mensenhandelaren in de kaart speelt. Als een vrachtschip een drenkeling ziet, dan moet het die helpen. Maar bewust met een te klein schip migranten opzoeken in een route van mensensmokkelaars, daarmee beloon je mensensmokkelaars”, aldus de bewindsman.

Daarom wil Nederland niet nog eens migranten opnemen die door de NGO’s worden opgenomen. „Daar doen we niet meer aan mee.”

Sea Watch

En juridisch is het volgens het zeerecht irrelevant dat de boot Sea Watch onder de Nederlandse vlag vaart. „Het internationale zeerecht stelt dat de dichtstbijzijnde veilige haven de vluchtelingen moet opnemen”, aldus Blok.