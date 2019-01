Al maanden wachten op bestellingen bij Marktplaats Aanbiedingen

Aline Hoogstad had dit jaar een kerstboom zonder lichtjes, omdat haar bestelling niet geleverd werd. De Groot-Ammerse bestelde op 22 november sfeervolle led-kerstverlichting met honderd lampjes, ter waarde van €12,95. „Ik zag het in de Marktplaats-app en vond het een mooie prijs.” Ze maakte het bedrag over en wachtte op de levering, die binnen zeven werkdagen zou plaatsvinden, beloofde Marktplaats Aanbiedingen.

Aangifte

Maar niets daarvan. Aline: „In december heb ik iedere week wel een mailtje gestuurd met de vraag waar de producten bleven.” Want naast de kerstverlichting werden ook de bestelde buitenlamp en scheermesjes niet geleverd. De totale kostenpost: zo’n 45 euro.

Tot woede van Aline reageerde Marktplaats nauwelijks. „Ik kreeg slechts een keer een mailtje met de tekst: ’Wat vervelend om te horen, wij zien inmiddels dat je de bestelling binnen uiterlijk vijf werkdagen in huis kunt verwachten’. Ze is het zat en heeft aangifte gedaan bij de politie. „Als ze zouden reageren, zou ik meer geduld hebben, maar nu voel ik me opgelicht!” Ook telefonisch is het omslachtig om het bedrijf te bereiken. Het algemene nummer op de website van Marktplaats is niet langer in gebruik. Klanten komen uiteindelijk pas via het nummer bij Marktplaats Zakelijk in contact met de organisatie.

Aline is dan ook lang niet de enige met dit probleem. Jolande Leferink uit Zandvoort werd van het kastje naar de muur gestuurd, toen ze contact wilde opnemen over haar niet geleverde oplegmatras. Ze had het besteld op 4 december. „Ik heb inmiddels tientallen mailtjes gestuurd, wel tien keer een contactformulier op de site ingevuld en een paar uur aan de telefoon gehangen.”

’Vervelend’

Marktplaats Aanbiedingen en operationeel uitvoerder Koopjedeal laten weten het ’ontzettend vervelend’ te vinden dat kopers langer dan verwacht op hun producten moeten wachten. „Er wordt op dit moment hard gewerkt om ofwel producten alsnog te leveren of de gedupeerden het bedrag terug te betalen.”

Volgens de organisaties is de ellende te wijten aan een brand in het externe magazijn in Molenaarsgraaf eind september. „Hierdoor zijn ruim 250.000 artikelen in rook opgegaan. Daardoor hadden we geen voorraad meer.” De organisaties hebben de impact van de brand onderschat, geeft een woordvoerder toe. „Achteraf hadden we het inderdaad op dag één al moeten communiceren.”