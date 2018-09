A10 West nu in noordelijke richting dicht

De A10 West bij Amsterdam is nu in noordelijke richting afgesloten. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Rijkswaterstaat is om middernacht begonnen met de afsluiting van de A10 West in Amsterdam. De binnenring in noordelijke rijrichting is de komende drie weken in noordelijke rijrichting afgesloten. De afgelopen drie weken is de weg in zuidelijke richting aangepakt. Die werkzaamheden zijn zondag afgerond. Daarmee is de klus halverwege. De wegwerkers liggen op schema.