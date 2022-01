Kamervoorzitter Bergkamp onder vuur

Of ze nou wel ingrijpt of niet, de laatste dagen jaagt Bergkamp met haar voorzitterschap verschillende partijen tegen zich in het harnas. Tijdens het coronadebat liep het donderdag voor de zoveelste keer in korte tijd uit de hand. In een week waarin vaak werd gesproken over debatteren op de inhoud en onderling respect, legde Bergkamp het verhitte debat zelfs stil, nadat FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren had opgeroepen tot ’burgerlijke ongehoorzaamheid’.

SP-Kamerlid Maarten Hijink is niet tevreden over de ingreep. „Er zijn twee smaken: óf het reglement van orde wordt niet overtreden - dan laat je ’m door praten en is het aan de leden om tegenspraak te bieden. Of het reglement wordt wel overtreden, en dan kap je het af. Nu mocht hij na een pauze en één keer ’foei’ alsnog doorpraten en blijven klieren.”

’Meningen afkappen’

Een Kamerlid dat deelnam aan het debat beklaagt zich anoniem over de werkwijze van de voorzitter. „Ik maak me vooral zorgen omdat desinformatie en opruiing op deze wijze alle ruimte krijgen, en normaal debat nauwelijks.” PVV-Kamerlid Fleur Agema is ontevreden omdat Bergkamp haar onwelgevallige meningen juist zou afkappen. „Ze moet dat niet doen. Vandaag bevalt de mening van Van Meijeren haar niet, morgen die van mij niet en overmorgen die van Van den Berg niet. Dat is een glijdende schaal. De Kamer moet haar weerbaarheid als het gaat om de diversiteit van meningen terugvinden!”

Met haar ingreep doet Bergkamp iets wat zij voorgaande dagen in de ogen van Kamerleden naliet. Ze kreeg veel kritiek te verduren toen ze PVV-Leider Geert Wilders dinsdag te veel zijn gang liet gaan en mensen liet beschuldigen die zich niet in de Kamer konden verdedigen. Dat kwam haar juist weer op felle kritiek te staan omdat ze te twijfelend en slap zou optreden.

Kamerlid Pieter Omtzigt oordeelde keihard over haar optreden: „U bent scheidsrechter, geen procesbegeleider. Als een scheidsrechter constant ’foei, foei’ zegt, ’u mag niet trappen op de enkels, maar niet ingrijpt met gele of rode kaarten, gebeurt er niks. En dat is wat u aan het doen bent.”

Die kritiek klinkt breder, zeker nu het debat in de Kamer behoorlijk is verhard. „U bent voorzitter van deze Kamer en hoeder van de democratische rechtsstaat en ik vind dat u daarop moet handhaven”, klaagde GL-Jesse Klaver. Sylvana Simons van BIJ1: „Wij smeken u onze veiligheid en de veiligheid in dit land mede vorm te geven, door op te treden op momenten dat er expliciet racistische uitspraken worden gedaan.”

FvD

Volgens een linkse fractieleider is er bij veel partijen onvrede over de manier waarop debatten verlopen in de Tweede Kamer, maar dat zou niet alleen met voorzitter te maken hebben. Er wordt ook nadrukkelijk met de beschuldigende vinger naar FvD gewezen omdat die partij het volgens betrokkenen steeds bonter maakt.

In de wandelgangen van de Tweede Kamer valt te horen dat Bergkamp te weinig gezag heeft om welke beslissing dan ook overtuigend te kunnen nemen. Daarom levert zowel een ingreep als niks doen haar kritiek op. Het is niet de eerste keer dat Bergkamp te weinig daadkracht wordt verweten. Meerdere Kamerleden verlangen terug naar de vorige voorzitter, Khadija Arib (PvdA), die eruit is gewerkt na handjeklap in de coalitie.

Het is niet voor het eerst dat een Kamervoorzitter onder vuur ligt. Dat overkwam eerder Anouchka van Miltenburg (VVD). Ze was vicefractievoorzitter ten tijde van Rutte I en een kabinetspost zat er voor haar niet in. Het was een publiek geheim dat ze daarvoor te licht werd bevonden. Het Kamervoorzitterschap als troostprijs werd een lijdensweg. De voorzitter wekte de indruk steevast boven gewichtsklasse te moeten boksen, leunde zwaar op haar ambtelijke ondersteuning om debatten in goede banen te leiden maar liet ook regelmatig debatten ontsporen. Van Miltenburg stapte na kritiek uiteindelijk zelf op.