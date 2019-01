Familie: politie had Humeyra moeten redden

„De politie heeft met ons gespeeld”, tekent het AD op in een interview met de familie van het meisje. Voorafgaand aan het drama op het schoolplein van het Rotterdam Design College werd Humeyra regelmatig bedreigd door haar ex. Haar familie klopte daarom herhaaldelijk aan bij politie en justitie. Tevergeefs, vertellen zij. De familie overweegt juridische stappen te ondernemen.

De 16-jarige Humeyra werd al sinds september 2017 gestalkt en bedreigd door Bekir E., met wie zij een korte relatie had totdat ze ontdekte dat hij ouder (toen 30) was dan hij had verteld. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld.

