Slachtofferhulp: meer misbruikmeldingen sport

Dat becijferde Slachtofferhulp Nederland op verzoek van NRC. De meldingen variëren van een hand op de bil tot aanranding en verkrachting door coaches, stafleden en medesporters, zegt bestuurslid Victor Jammers van Slachtofferhulp in een interview met de krant. In totaal 90 procent van de meldingen betreft minderjarigen, en 55 procent is vrouw.

De forse stijging verrast Jammers niet. Volgens hem is er meer aandacht gekomen voor het fenomeen sinds de commissie-De Vries de bevindingen over seksueel misbruik in de sport eind 2017 publiceerde. „Een van de effecten is dat mensen die zoiets hebben meegemaakt eerder geneigd zijn zich bij ons te melden.”

Vorige week werd bekend dat de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. tussen 1982 en mei 2017 diverse meisjes van 11 tot 18 jaar heeft misbruikt. De ophef rond deze zaak heeft vooralsnog tot weinig extra werk geleid voor Slachtofferhulp, aldus het bestuurslid. Slachtofferhulp verwacht overigens wel meer meldingen door de kwestie.

Sinds de commissie-De Vries doen sportverenigingen volgens Jammers vooral meer aan preventie. „Er wordt niet alleen naar een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd, maar ook steeds vaker naar referenties. Dat is pure winst.”