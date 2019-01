Live – Rechter buigt zich over Malek F.

Malek F. sprak over het afslachten van ongelovigen, die hij ’achterlijke dieren’ noemde. Hij verwachtte martelaar te worden. In de psychiatrische kliniek zag hij de 72 maagden al voor zich in een visioen. Van spijt is geen sprake, justitie gaat uit van terrorisme.

Bij de steekpartij raakten drie mensen zwaargewond op het Haagse Johanna Westerdijkplein. Een slachtoffer werd bijna de halsslagader doorgesneden. Het is een wonder dat er geen doden zijn te betreuren, zei de officier van justitie eerder.

Gesprek met moeder

De politie heeft gesprekken afgeluisterd van Malek met zijn moeder, waarin hij spreekt over zijn drijfveren. Al toen hij zijn grote mes aanschafte, was hij vast van plan om daarmee ongelovigen af te slachten. Christenen en Joden, die hij zag als vijanden.

Tegen zijn moeder zei hij: „Beschouw mij als een soldaat van de soldaten van God.” Hij hoorde een stem en beschouwde dat als een hemels bevel. Hij zei: „Het aanvallen van ongelovigen, het kwam allemaal van Allah.”

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman en terrorisme-expert Silvan Schoonhoven volgen de zaak vanaf 15.00 uur live.