Live - Advocaat Sergio Padt claimt ’aanranding’

Sergio Padt komt aan bij de rechtbank aan het Guyotplein. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Doelman Sergio Padt was de derde keeper van Oranje maar raakte in de vergetelheid na zijn misdragingen in de trein, eind vorig jaar. Hij dreigde en spuugde, geeft hij in de rechtbank toe. Bekijk onderaan de laatste updates.