Live - Sergio Padt krijgt 50 uur werkstraf voor mishandeling in trein

De FC Groningen-doelman werd verdacht van mishandeling, bedreiging en belediging na het incident op 23 september. De rechtbank acht alle aanklachten bewezen, maar gaf een lagere straf dan justitie wilde, ook vanwege de grote media-aandacht.

Volgens de advocaat van Padt was overigens sprake van ’noodweer’ en van ’een aanranding tegen Padt’. De rechter veegde dat van tafel.

Klap, spugen

Enkele uren na de verloren thuiswedstrijd tegen AZ, eind vorig jaar, reisde de doelman met de trein van station Europapark richting zijn woonplaats Kropswolde. Hij had geen vervoersbewijs, werd daarop aangesproken door twee conducteurs, en ging vervolgens door het lint.

Een beveiliger schoot zijn collega’s te hulp. Padt schold de drie de huid vol en gaf de beveiliger een klap – met ’de vlakke hand’, volgens justitie. Het slachtoffer had twee dagen een rode wang, zegt hij.

Op station Kropswolde hield de politie Padt aan. Hij bracht de nacht door in de cel op het politiebureau en leverde later zijn aanvoerdersband in. Sindsdien is hij ook niet meer opgeroepen voor het Nederlands Elftal.

Volg hieronder de rechtszaak live: