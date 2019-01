Hoger beroep journalisten Myanmar afgewezen

Ze zouden bij hun onderzoek naar misdaden van het regeringsleger tegen leden van de moslimminderheid Rohingya de documenten illegaal hebben bemachtigd. De journalisten, beiden zelf afkomstig uit Myanmar, ontmoetten in het kader van hun naspeuringen in december 2017 enkele politieagenten. Deze drukten hen bij die gelegenheid papieren in de hand. Onmiddellijk daarna werden ze gearresteerd. Het tweetal houdt vol erin geluisd te zijn.

In de uitspraak van vrijdag stelt het hof dat de twee onvoldoende bewijs hebben geleverd dat ze onschuldig zijn. „Het was een passende straf”, verklaarde de rechter over de zeven jaar cel die Wa Lone en Kyaw Soe Oo in eerste aanleg hadden gekregen.

Hun veroordeling is wereldwijd scherp veroordeeld en ook de beslissing van vrijdag oogstte veel kritiek. „De uitspraak van vandaag is weer een nieuw onrecht, net als veel eerdere, die Wa Lone en Kyaw Soe Oo is aangedaan. Ze blijven achter tralies voor maar een reden: de machthebbers proberen de waarheid het zwijgen op te leggen”, aldus hoofdredacteur Stephen Adler van Reuters.

De twee journalisten van 32 en 28 jaar kunnen nog in hoger beroep gaan bij het hooggerechtshof van het Zuidoost-Aziatische land.