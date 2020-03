’Duitse minister pleegt zelfmoord om corona-zorgen’

De minister van Financiën, Thomas Schäfer, werd zaterdag dood in de buurt van de ICE-rails gevonden. De recherche gaat uit van zelfdoding. De afgelopen dagen moesten verantwoordelijke bewindslieden in de Bondsrepubliek zeer belangrijke beslissingen over noodhulp aan burgers en bedrijven nemen, waarbij vele honderden miljarden euro’s werden toegezegd.

„Schäfer heeft zich grote zorgen gemaakt, of hij de reusachtige verwachtingen van de bevolking kon waarmaken”, aldus minister-president Bouffier van de conservatieve CDU. Schäfer zou ’dag en nacht gewerkt hebben, om de crisis financieel en organisatorisch het hoofd te bieden’.

Vele Duitse politici tonen hun medeleven. Bouffier is ’geschokt en enorm verdrietig’. Anderen, zoals de parlementsvoorzitter van Hessen, noemden hem ’standvastig en betrouwbaar’. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl