Zonnebloemen van Van Gogh krijgt opknapbeurt

AMSTERDAM - Het beroemde schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh krijgt een lichte opknapbeurt. Het doek is daarom de komende zes weken niet te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. In het restauratieatelier vindt de laatste fase plaats van een uitgebreid onderzoek naar de conditie van het schilderij. Daarna wordt het werk gerestaureerd.