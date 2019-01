Flitslocatie staat 4 op 10 keer in regio Rotterdam

Ⓒ ANP

vVEENENDAAL - In de regio Rijnmond werd vorig jaar opvallend vaak geflitst. Vier van de tien meest voorkomende flitslocaties stonden in of rondom Rotterdam, meldt BNR op basis van cijfers van Flitsmeister. Een van de mogelijke redenen is dat rondom Rotterdam de algehele drukte toeneemt, aldus commercieel directeur Jorn de Vries van Flitsmeister op de radiozender.