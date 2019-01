Bergingsoperatie zeecontainers uitgesteld

Het schip ligt nog in IJmuiden. Wanneer het precies kan uitvaren voor de berging, is nog onduidelijk. „We verwachten even niks”, zegt de woordvoerder.

Een ander schip dat zou worden ingezet, is nog onderweg vanuit Noorwegen. „Dat komt wellicht dit weekend aan.” Het derde schip is nog bezig de bodem in kaart te brengen en is dus ook nog niet bezig met bergen.

