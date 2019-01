Gevluchte Saoedische (18) wist Twitter-account

Rahaf Mohammed al-Qunun gebruikte het account @rahaf84427714 om alarm te slaan. Dat lukte. Ze kreeg wereldwijd aandacht en voorkwam daarmee dat ze zou worden teruggestuurd.

Rahaf was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saoedi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie. Bij een overstap in Thailand werd ze tegengehouden. De autoriteiten wilden haar terugsturen, maar ze barricadeerde zichzelf in haar hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Ze werd opgevangen door de vluchtelingenorganisatie van de VN. Rahaf zegt dat Australië haar politiek asiel heeft toegezegd. Australië heeft dat nog niet bevestigd.

Bekijk ook: Saoedische vrouwen levenslang vastgeklonken door voogdijsysteem

Bekijk ook: Saoedische smeekt om asiel