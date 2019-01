Plan voor studenten op arbeidsmarkt riskant

Van Engelshoven zei dat vrijdag over een actieplan van hoogleraren, experts en belangenverenigingen waarover BNR bericht. Ze begrijpt dat het voor bedrijven een probleem kan zijn om aan voldoende geschikt personeel te komen. „Je kunt natuurlijk jongeren alvast via stages ervaring laten opdoen en aan een bedrijf binden, zeker in het mbo. Maar het blijft ontzettend belangrijk dat ze eerst in staat zijn hun diploma te halen.”

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageerde welwillender. Hij kijkt „positief aan” tegen alle plannen die kunnen leiden tot meer personeel. Volgens Koolmees is het voor veel werkgevers lastig aan de juiste mensen te komen. Sommige bedrijven komen daardoor in de knel en kunnen orders niet meer uitvoeren, zei hij. Maar Koolmees gaf toe dat hij het plan nog niet heeft gelezen en wil het eerst bestuderen.