’Ex-docent Rotterdam misbruikte jong meisje’

De man was leraar op een school in Rotterdam en heeft in het verleden lesgegeven aan het meisje, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De Rotterdamse betrokken school heeft de ouders van kinderen op de school donderdag op de hoogte gebracht van de situatie. Er is hulp voor de kinderen die les hebben gehad van de man en de ouders van die kinderen. De verdachte heeft zes jaar op de school lesgegeven, tot juni vorig jaar.

Inmiddels heeft de rechter-commissaris bepaald dat hij voorlopig in de cel blijft. De arrestatie van de man volgde op een aangifte, eind december. Begin januari is zijn woning doorzocht. Daarbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen. Bij een korte scan daarvan bleek dat de verdachte beelden van kindermisbruik had gedownload, aldus een woordvoerder van het OM.

De man is gisteren voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit voorlopig vast. Of er nog meer slachtoffers zijn, kan het OM niet zeggen. „Op dit moment focussen we op deze zaak. Het kan zijn dat daar op een later moment nog onderzoek naar wordt gedaan.”