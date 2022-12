’Hij is onschuldig, een speelbal in schimmig internationaal spel’ Belgische ngo-medewerker krijgt 28 jaar cel in Iran

Ⓒ ANP / BELGA

TEHERAN - De Belgische hulpmedewerker Olivier Vandecasteele (41) is in Teheran veroordeeld tot 28 jaar in een Iraanse gevangenis. Dat meldt zijn familie. De man werd op 24 februari 2022 opgepakt in zit sindsdien in een isoleercel. Wat de aanklacht is tegen Vandecasteele, is onbekend.