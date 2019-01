Kabinet bemoeit zich niet met kunstverkoop Oranjes

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (D66). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet is niet van plan zich te bemoeien met een kunstverkoop door de koninklijke familie. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) op schriftelijke vragen van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Volgens Van Engelshoven is het aan de eigenaar van een kunstwerk om te bepalen of dat verkocht wordt.