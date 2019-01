Lichaam vermiste na jaar gevonden in schuur

De man werd op maandag maandag 23 oktober 2017 voor het laatst gezien in een buurthuis in Gouda. Ⓒ Regio15

Haastrecht - Het lichaam van de 54-jarige Peter Geurts, die al ruim een jaar vermist was, is donderdagavond gevonden in een schuur. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.