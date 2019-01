Reeks bommeldingen bij Duitse rechtbanken

In Potsdam moesten circa tweehonderd mensen het pand verlaten. De omgeving werd afgezet en het gebouw werd doorzocht met speurhonden. Er werd niets verdachts aangetroffen. In Erfurt moesten dertig mensen het gebouw uit. Een explosievenhond vond ook in deze stad niets. Ook in de andere steden bleek het om loos alarm te gaan.

De afgelopen weken kwamen ook al bommeldingen binnen bij rechtbanken in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Het ging toen ook steeds om valse meldingen.