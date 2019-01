Canadese eiland ’overspoeld’ met gestrande zeehonden

De politie in Roddickton heeft bevestigd dat ten minste twee van de 40 dieren inmiddels zijn overleden nadat ze vermoedelijk zijn geraakt door auto’s.

Burgemeester Sheila Fitzgerald zegt tegen CBC News dat de dieren door de kleur van hun vacht soms niet goed zichtbaar zijn. Verschillende weggebruikers zouden al bijna-ongelukken hebben gemeld.

’Zelfs in deuropeningen’

„Het voelt eigenlijk alsof we worden overspoeld door zeehonden, de zeehonden zijn op de weg, ze zijn op de opritten van mensen, in hun achtertuinen, op de parkeerterreinen, zelfs in deuropeningen,” zei ze.

Fitzgerald is weinig hoopvol: „De enige manier waarop de zeehonden dit zullen overleven is als ze terug naar het water worden gebracht. Het is treurig om te zien.”

Erg hongerig

De dieren zijn vermoedelijk erg hongerig; de situatie duurt al weken. Omdat de dieren geen route terug naar het water konden vinden zijn ze steeds verder landinwaarts getrokken.

Brendon Fitzpatrick, een inwoner van Newfoundland, deelt op zijn Twitter-account foto’s en video’s van de dieren: