Britten lachen Nederland uit om advies politie

Lucassen gaat inmiddels de hele wereld over. Nieuwsmedia smullen van het spektakel waarbij de Venlonaar een granaat hoort sissen, er bovenop duikt, en vervolgens urenlang moet blijven liggen totdat de hulpdiensten hem bevrijden.

Van Frankrijk tot Rusland, van België tot Groot-Brittannië; internationale nieuwsmedia raken niet uitgepraat over de ’stunt’ van de Nederlander.

Sputnik en The Independent winden zich op over het urenlange wachten (’Nederlander belandt in ziekenhuis na 2 uur op granaat te liggen’) en andere media zoomen in op zijn doodsangsten.

De Britten gniffelen ondertussen om het advies van de Nederlandse politie. Die stelde dat het ’streng wordt afgeraden om op een bom te gaan liggen’.

De Britten zien wel humor in het - blijkbaar niet overbodige - advies. Die Hollanders toch...

Bekijk ook: Granaatduiker stond doodsangsten uit