Sexy grasparkietjes en moordlustige mezen

De Leidse gedragsbioloog Carel ten Cate liet grasparkietvrouwtjes kiezen tussen twee mannetjes. Het minst populaire mannetje kreeg vervolgens les in het openen van puzzeldozen waar voedsel in zat. Daarna mocht hij dat aan vrouwtjes laten zien. De grasparkietwijfjes keken ook naar de vaardigheden van het populairste mannetje, dat geen training had gekregen. Het minst populaire mannetje was ineens aantrekkelijker voor ze dan het mannetje dat ze eerst hadden gekozen.

De voorkeur komt waarschijnlijk door de evolutie. Grasparkieten komen oorspronkelijk uit de dorre delen van Australië. Daar is niet veel voedsel. Vogeltjes die slimmer zijn in het vinden van eten, hebben meer kans om te overleven. Ze krijgen vaker de kans om te paren en hun genen worden dus ook meer verspreid.

Moordlustige mezen

Ook bij koolmezen hebben wetenschappers opvallend gedrag ontdekt. Ze plegen de laatste jaren steeds meer moorden, mogelijk door klimaatverandering. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerden ruzies tussen koolmezen en bonte vliegenvangers. De beide vogelsoorten strijden soms om dezelfde nestkastjes.

Als ze in de lucht vechten, wint de snellere bonte vliegenvanger, maar binnen in de kastjes zijn de sterkere koolmezen in het voordeel. Zachte winters zorgen ervoor dat koolmezen sterker aan het broedseizoen beginnen en dan brengen ze meer bonte vliegenvangers om het leven. In sommige jaren sterft 9 procent van alle bonte vliegenvangers.