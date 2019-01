’Cassettebandje maakt flinke comeback’

Het dieptepunt van de verkoop van de cassettebandjes was in 2013, toen er nog maar 4160 werden verkocht. Sindsdien is de productie vervijfvoudigd tot ruim 21.000 cassettes vorig jaar, aldus de naar eigen zeggen enige producent van cassettebandjes in de Benelux.

Iets meer dan de helft van de productie in 2018 werd voorbespeeld in opdracht van artiesten en platenlabels. De rest werd blanco verkocht aan thuisgebruikers en kleinschalige labels of artiesten die zelf muziek op cassette uitbrengen.

Volgens de Bandjesfabriek beginnen ook bekendere artiesten en grotere platenlabels weer belangstelling te krijgen voor het cassettebandje. „Zo werd het debuutalbum van Spinvis dit jaar voor het eerst op cassettebandje uitgebracht in een oplage van duizend stuks”, geeft de producent als voorbeeld.