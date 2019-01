School Rotterdam geschokt door misbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vanochtend bekend dat ze een 50-jarige man uit Gouda hebben aangehouden op verdenking van misbruik van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. De man was docent op de school, en gaf in het verleden les aan het meisje dat dit schooljaar gestart is met een opleiding op het voortgezet onderwijs.

„Er heerst ontzetting en verbazing”, zegt een woordvoerder van het Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RKVO), de scholenkoepel waar de Lucasschool deel van uit maakt. „Maar bovenal zijn we geschokt.”

De Lucasschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof op een reguliere basisschool, kunnen bij de Lucasschool terecht.

De school met 117 leerlingen heeft gisteren ouders en leerlingen geïnformeerd. „Ook zij schrokken en willen meer weten. Een aantal is verontrust. Wij hebben geen signalen dat er andere zaken spelen op de school rondom deze docent.” Ook het OM focust vooralsnog op deze ene zaak.

Voor nu is het belangrijkste de zorg voor leerlingen, hun ouders en hun verzorgers, zegt de woordvoerder. „Samen met verschillende instanties bieden we allerlei vormen van hulpverlening aan voor degenen die dat wensen. Op de school zijn mensen aanwezig die kunnen helpen.”

Over de 50-jarige verdachte uit Gouda vertelt de woordvoerder dat hij goed bekend stond op de school. „Hij werkte voor ons vanaf augustus 2012 tot en met de zomer van 2018 en is op eigen verzoek vertrokken.”