’Te lang konden misbruikers hun gang gaan’

De voorzitter van de stichting die sportverenigingen helpt met maatschappelijke onderwerpen, trekt een parallel. „Ieder bedrijf heeft een protocol voor brand, maar houdt ook regelmatig een brandoefening. Dat moet je met misbruik ook doen. Wijs elkaar regelmatig op wat de regels nu inhouden.”

Onbespied

Misbruikcoach Jerry M. kon 35 jaar lang zijn gang gaan bij een hele reeks aan atletiekverenigingen. Vaak werd pas na jaren duidelijk wat zich uit het zicht had afgespeeld, waarna clubs uiteindelijk ingrepen. Bij de atletiekunie en de politie bleven meldingen liggen, maar voorzitters van clubs staken achteraf de hand ook in eigen boezem. Signalen waren niet opgemerkt of niet op waarde geschat.

Oud-voorzitter Ruud Fabrie van Haag Atletiek, waar M. van 2009 tot 2017 trainde, weet dat er lang te weinig aandacht was voor het opbouwen van dossiers over misbruik. „Ik moet wel zeggen, het wás niet goed geregeld. Het laatste jaar is er meer aandacht voor gekomen. Dat beleid was lange tijd geen gemeengoed, waardoor deze personen vaak helaas hun gang konden gaan.”

Machtsverhouding

Jozé van Kooten Niekerk, nu actief voor kennisinstituut Movisie, houdt zich al dertig jaar bezig met ’misbruik buiten de huiselijke sfeer’, zoals dus op sportclubs. „Bij alle organisaties, van onderwijs tot zorg tot sport, was lange tijd geen meldklimaat. Er is vooruitgang geboekt. Maar het mag wat sneller wat mij betreft”, zegt ze.

Sport is volgens haar een lastige sector als het aankomt op verandering. Tussen trainer en pupil is sprake van een machtsverhouding en één op één-contact, waardoor misbruik onzichtbaar is. Ook spelen bij alle betrokkenen belangen. Pupil en ouders willen dat de atleet hogerop komt, de club is vaak blij met een goede trainer en ziet vrijwilligers als een kostbaar goed. Bovendien rust op het melden en bespreekbaar maken van misbruik veelal een taboe. „Die combinatie maakt dat het lang verborgen kan blijven.”

Weerbaar

Van Kooten Niekerk vermoedt dat M. na 35 jaar misbruik bovendien haarfijn wist waar hij kon toeslaan en bij welke kinderen. Toch zal er altijd iemand gaan praten.

Bij seksueel misbruik moet een kind of ouder wel ergens terecht kunnen, zegt ze. Clubs móeten een goed bereikbare vertrouwenspersoon hebben, zorgen dat een trainer niet alleen kan zijn met een sporter en kinderen wijzen op risico’s. „Maak ze weerbaar, leg uit wanneer ze nee moeten zeggen. En als vereniging moet je samen afspreken wat je tolereert en wat grenzen zijn. Hoe duidelijker je (preventie)beleid, hoe sneller zo’n man denkt: naar die club ga ik maar niet toe.”

Ze krijgt bijval van Raateland. Hij pleit bovendien voor een commissie die naast een clubbestuur opereert. „Want het bestuur is in dit soort zaken vaak en het Openbaar Ministerie én de rechter. Dat kan natuurlijk niet.”