Doneeractie na ’Project X’ feest 15-jarige in Rozenburg

In gesprek met Rotterdams Dagblad vertelt Samantha dat de droger en de koelkast zijn opgeblazen, de tv is op de grond kapot gegooid, de kinderkamers zijn ondersteboven getrokken en deuren en muren werden vernield.” Er zouden zelfs gaten in matrassen zitten.

Een zoon van Samantha is sinds kort ernstig ziek en zit in een rolstoel. Door wat geld te sparen kon ze voor de knul een spelcomputer kopen. Ook die is nu stuk.

De tv is op de grond kapot gegooid bij het feestje. Ⓒ Doneeractie.nl

Bij het feest werden een laptop, mobiele telefoons, bankpassen en sieraden gestolen. De 32-jarige Van der Burg zegt dat haar dochter heeft geprobeerd de ’feestgangers’ het huis uit te zetten, maar daar niet in slaagde. Tweemaal kwam de politie langs na klachten van buren. Inmiddels heeft Samantha aangifte gedaan en is een 17-jarige jongen uit Spijkenisse aangehouden.

’Wie doet nu zoiets?’

De gescheiden moeder met drie kinderen is er kapot van. Samantha zegt tegen de krant het nog steeds niet te kunnen geloven: „Wie doet nu zoiets?”

Van der Burg was niet aanwezig bij het feest, maar zegt vooraf goede afspraken te hebben gemaakt met haar dochter: „Ik wist wie er zouden komen.” Tegenover het Rotterdams Dagblad zegt Samantha: „Dit is voor mij, mijn dochter en m’n andere twee kinderen nog steeds een enorme nachtmerrie.”

Crowdfundactie

Omdat de kosten in de duizenden euro’s is gelopen is de radeloze moeder nu een crowdfundactie gestart om de kosten te kunnen dekken. Vrijdagmiddag was er 205 euro ingezameld. De schade wordt op zo’n 4000 tot 5000 euro geschat.