De stijging in het aantal slangen dat bij de opvang terecht kwam, komt onder meer doordat een andere reptielenopvang de deuren sloot. Volgens NH Nieuws kwamen er daarnaast 25 slangen binnen toen een reptielenliefhebber moest stoppen met zijn passie. Ook zouden er steeds meer reptielen worden gedumpt waarna er vaak medische problemen bij de dieren wordt geconstateerd.

Dumont denkt dat veel dieren worden gedumpt omdat er een prijskaartje hangt aan het inschakelen van een opvang: „Een reptiel kost al veel geld, extra kosten willen ze niet.”

Kinderboerderij

Vooral in Amsterdam worden er veel slangen gedumpt, soms met terrarium en al. Het gebeurt ook dat mensen hun slang achterlaten bij de kinderboerderij, schrijft de regionale omroep. Een dergelijk dier verkopen via Marktplaats is volgens Dumont geen optie: „De site is inmiddels ’overbezet’.