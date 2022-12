Biervliet schrikt wakker door ’man met jachtgeweer’: arrestatieteam op de been

Ⓒ PROVICOM

Biervliet - In het Zeeuwse Biervliet is zondagochtend een arrestatieteam ingezet nadat een man met „een lang wapen over straat liep”, aldus de politie. In een woning aan de Gentsestraat zijn vervolgens twee verdachten aangehouden.