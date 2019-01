Vader vrijgesproken van dood baby

Nolan overleed in mei 2014 aan zeer ernstig hersenletsel, dat volgens een forensisch deskundige nauwelijks per toeval kan zijn ontstaan. Maar hoewel sprake is van „voldoende wettig bewijs”, stelde de rechtbank in het vonnis de overtuiging te missen dat de vader voor het toebrengen van het letsel verantwoordelijk is geweest.

Deskundigen oneens

De vader en zijn echtgenote, beiden aanwezig in de rechtbank, reageerden hevig geëmotioneerd op de uitspraak. De zaak sleepte zich jarenlang voort, voor een belangrijk deel doordat deskundigen het over en weer met elkaar oneens waren over de doodsoorzaak.