Live | Debat over eindverslag Tjeenk Willink en de ’radicale ideeën’ van Rutte

Zij volgt dan Herman Tjeenk Willink op, die twee weken geleden zijn eindverslag inleverde en daar woensdag vragen uit de Kamer over zal beantwoorden. Maar meer interesse zal er zijn voor Rutte, die sinds de verkiezingen door ’verkennersgate’ rap het vertrouwen van een flink deel van de Kamer verloor.

Verslaggever Alexander Bakker doet live verslag via Twitter

De liberaal zegde toe met ’radicale ideeën’ over een nieuwe bestuurscultuur te komen en lichtte die maandag in Nieuwsuur toe. Maar het maakte nog weinig indruk op potentiële regeringspartijen als D66, PvdA en GL. „De trailer was beter dan de film”, schertste D66-leider Sigrid Kaag. PvdA’er Lilianne Ploumen vond Ruttes ideeën onder de maat. Ondanks de kritiek van Kaag lijken VVD en D66 elkaar weer te hebben gevonden. Ze kijken nu vooral naar CDA, GL en PvdA als mogelijke regeringspartners.

In het debat moet de Kamer ook bepalen hoe het verder gaat met de formatie van een nieuw kabinet. Tjeenk Willink adviseerde het eerst op de inhoud te richten en aan de slag te gaan met een corona-herstelplan. Voormalig PvdA-fractieleider Hamer volgt hem waarschijnlijk op. Ze is nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en benadrukte in die hoedanigheid al dat er snel zo’n herstelplan moet komen.