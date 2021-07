Buitenland

Massa-demonstraties Frankrijk, Italië en VK tegen ’coronapas’

In talloze steden wereldwijd zijn demonstranten de straat opgegaan om te demonstreren tegen de zogenoemde ’coronapas’ en andere maatregelen. Onder meer in Parijs kwamen duizenden bijeen. In totaal waren er op 180 plekken demo’s aangekondigd.