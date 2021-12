Taxipassagier gooit deur open waardoor 7-jarige Doris verongelukt, moet daarvoor voor de rechter verschijnen

Het ongeval had plaats op zaterdag 5 juni van dit jaar. De zevenjarige Doris fietste op de Steenstraat. Ze moest plots uitwijken voor een openzwaaiend portier en viel. Een tegemoetkomende bus kon haar niet meer ontwijken.

„Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak is inmiddels afgerond. De officier van justitie heeft besloten om de passagier van de taxi te vervolgen voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop”, aldus de persvoorlichter van het OM. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog onduidelijk.

„Mijn man fietste voorop met Doris naast zich, uiteraard aan de veilige kant, bij de stoep”, vertelde de moeder van Doris, Selda Abyar, drie maanden geleden aan het Leidsch Dagblad. „Ik reed achter hen, met ons jongste dochtertje achterop in een kinderzitje, de Steenstraat door. Daar was het druk, omdat de markt er vlakbij was en bussen er zich in twee richtingen doorheen moesten wringen. Ineens zagen we dat er een taxi stilstond, grotendeels op de rijbaan. Daarom moest mijn man even voor Doris uit rijden. Hij vertelde haar dat en zei dat ze goed rechts moest blijven fietsen en pappa goed moest volgen.”

Ze vervolgt: ,,De deur van de taxi ging op een kier, maar werd weer dichtgedaan. We dachten dus dat de chauffeur ons had gezien. Plotseling werd een portier toch met veel kracht opengegooid. Die deur raakte Doris met zoveel kracht dat ze hard op de grond viel. Ik liet me meteen op mijn knieën vallen en probeerde haar een beetje naar rechts te schuiven, maar mijn arm was te kort, ik kon haar net niet aanraken. Plotseling zag ik een bus aankomen. Ik bleef hard schreeuwen ’stop, stop’, maar de bus reed door en raakte Doris.’’

Afschuw

Het ongeval leidde tot afschuw en tot onbegrip over de situatie ter plekke. Ten tijde van het ongeval was de zaterdagmarkt, vanwege de coronamaatregelen op de Beestenmarkt, Nieuwe Beestenmarkt en Lammermarkt geposteerd. Bussen richting het station konden daardoor niet rechtdoor rijden over de Prinsessekade en Turfmarkt en werden over de Blauwpoortsbrug gedirigeerd.

Die verkeerssituatie leidde ertoe dat op de Steenstraat de bussen elkaar passeerden en er weinig ruimte was voor fietsers. Een marktkoopman, die de gemeente al diverse keren gewaarschuwd had, omschreef het als volgt: „Het is daar hartstikke gevaarlijk, hier kon je op wachten. Er rijden bussen, auto’s, scooters. Auto’s en taxi’s stoppen midden op straat en mensen steken daar over, gaan een pizza halen, naar de McDonald’s, naar de coffeeshop... Het is een gekkenhuis op zaterdag.”

Inmiddels is de markt terug verhuisd naar de Nieuwe Rijn, Vismarkt en Botermarkt en rijden de bussen weer in één richting over de Steenstraat. Moeder Selda Abyar, die voor promotieonderzoek aan de Leidse universiteit uit Iran naar Nederland kwam, heeft inmiddels een missie om fietsen voor kinderen veiliger te maken.

Onlangs deelde ze nog fietshelmen uit aan kinderen van de Leidse Houtschool, de voormalige basisschool van Doris. „Ook al zou een fietshelm Doris in deze situatie niet hebben geholpen, ik ben ervan overtuigd dat het fietsen met een helm veiliger is”, zei Abyar daarover.