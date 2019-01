Paniek om bagage in vliegtuig naar Schiphol

Het verdachte pakket bleek een stuk bagage, achtergelaten door een passagier van de vorige vlucht. „Er zijn veiligheidsprocedures die dan moeten worden gevolgd. Daar kunnen we niets aan veranderen, die zijn vastgelegd”, verklaart een woordvoerder van Air France.

Het ging om een vlucht van Air France met een vliegtuig van Hop!, onderdeel van dezelfde moedermaatschappij. Het toestel kwam van de Franse plaats Nantes.

Alle passagiers moesten het vliegtuig zo snel mogelijk verlaten, meldden lokale media. De luchthaven van Rennes zou gesloten zijn. Inmiddels is alles weer vrijgegeven. „De veiligheid was nooit in het geding”, verduidelijkt Air France.

„Het personeel en de autoriteiten doen nu hun werk. Daarna zullen alle passagiers een nieuwe vlucht krijgen toegewezen naar hun eindbestemming”, aldus de Air France-woordvoerder.