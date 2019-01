587 luxe kasteeltjes vormen spookdorp na faillissement

De Sarot-groep begon in 2014 met de bouw van het zogenoemde Burj Al Babas-project. De kastelen zouden zwembaden, Turkse baden en sauna’s, een winkelcentrum én een moskee krijgen.

Ⓒ AFP

Maar het ging van droomproject naar nachtmerrie toen kopers uit onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de luxe woningen niet konden betalen. De Turkse economie kreeg daarnaast te maken met een sterke afzwakking van de groei en de waarde van de lira daalde. Ook steeg de rente.

Bekijk ook: Sterke afzwakking groei Turkse economie

Ⓒ AFP

Ⓒ AFP

Behalve een tegenvallende bouwsector is ook de Turkse economie onderuit gegaan. Mogelijk komt het land in 2019 in een recessie, zo voorspellen economen.

Mocht u ondanks het spookachtige randje geïnteresseerd zijn in zo’n optrekje: de kasteeltjes staan voor zo’n 400.000 euro per stuk te koop.