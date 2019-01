Taakstraf voor doodsbedreiger Sylvana Simons

Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter ging echter mee met het pleidooi van zijn advocaat, die veertig uur vroeg. J. gaf al direct aan dat hij zijn straf „netjes zal doen”.

’Je gaat dr aan’

De man schreef via Facebook Messenger onder meer: „Je gaat dr aan je gaat dr aan! dansend op je graf je gaat dr aan!” en „dood aan S. vieze cultuurhater.” Ook zei J. dat hij wist waar ze woonde, wat extra bedreigend was voor Simons aangezien haar adres vlak daarvoor op internet was verschenen en ze een aantal Zwarte Pieten aan de deur had gehad. Op zijn Facebook-account zag ze vervolgens foto’s van wapens en extreemrechtse symbolen.

J., die vertelde dat hij zijn leven na een bewogen verleden net weer een beetje op de rit heeft, zei dat hij zijn uitlatingen deed uit frustratie rondom de discussie over Zwarte Piet. „Ik vind het heel dom van mezelf”, zei hij tegen de politierechter. Hij verklaarde dat hij zich nu verre van de discussie houdt en zijn Facebookaccount heeft verwijderd.