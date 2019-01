Nederlanders gewond bij busongeluk Cuba

Er vielen bij het ongeluk voor zover bekend 33 gewonden, onder wie 22 buitenlanders. Zeven buspassagiers overleefden het ongeval niet. Het staatspersbureau ACN meldde niets over de identiteit van de passagiers, maar volgens sommige media waren er behalve Nederlanders Britten, Canadezen, Fransen en Mexicanen in de bus.

Ⓒ Facebook Daniel Ross Dieguez

Geliefd onder toeristen

De buschauffeur van de onderneming Vía Azul zou op weg naar Havana de macht over het stuur hebben verloren tijdens een inhaalmanoeuvre. De bus is van de weg geraakt en omgeslagen. De maatschappij Vía Azul rijdt met luxe autobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen.

