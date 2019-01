Thailand: gevluchte Saoedische naar Canada

Rahaf was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saoedi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie. Bij een overstap in Thailand werd ze tegengehouden. De autoriteiten wilden haar terugsturen, maar ze barricadeerde zichzelf in een hotelkamer en sloeg alarm via Twitter. Dat werkte. Ze kreeg wereldwijd aandacht en voorkwam daarmee dat ze zou worden teruggestuurd.

