’Poetin is een psychopaat’ Nederlanders klaar om te vluchten uit Oekraïne: ’Al twee treinkaartjes gekocht’

Henk Slijkhuis en zijn familie zitten vast in Sumy, vlakbij de Russische grens. Veel buren vluchten nu. ’Als ik hier kijk op de parkeerplaats voor mijn flatgebouw, dan zie ik ze staan met hun bagage.’’ Ⓒ ANP/HH, Eigen foto

KIEV - Hij heeft zijn trouwboekje en andere belangrijke documenten in de koffer gestopt. Toch kan Henk Slijkhuis, die in Oekraïne vlakbij de Russische grens woont, niet weg. De oblast, zeg maar de provincie waarin hij woont, is afgesloten. Zodra het kan, springt hij met zijn vrouw, dochter en twee kleinkinderen in de auto om zo snel mogelijk in het westen te komen.