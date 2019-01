Spijkers vreugdevuur Scheveningen op strand

Schade op de Boulevard de dag na de vonkenregen bij de boulevard van Scheveningen die ontstond door het vreugdevuur op het strand. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Anderhalve week na het vreugdevuur op het strand van Scheveningen kampt Den Haag opnieuw met naweeën ervan. De vuurstapel was gemaakt van houten pallets, waar spijkers in zaten. Door het springtij van deze week zijn die spijkers verspreid over het strand.