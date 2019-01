Kabinet wil exorbitante prijs kankermedicijn niet betalen

Volgens de VVD-bewindsman kon de farmaceut tijdens het onderonsje niet uitleggen waarom het medicijn plots zes keer zo duur is geworden. In plaats van 16.000 euro, is het gestegen naar zo’n 90.000 euro voor vier infusen. „Ik heb Novartis laten weten dat ik niet bereid ben hun prijs te betalen.”

Nederlandse ziekenhuizen kunnen het kankermedicijn ook maken, voor een veel lagere prijs, maar dan hebben ze wel van Novartis de grondstoffen daarvoor nodig. Bruins heeft de farmaceut gevraagd om daarin ’zijn verantwoordelijkheid te nemen.’

Een reactie op de uitspraken van Bruins heeft het bedrijf nog niet gegeven. Novartis gaat daar intern nog over praten. „Ik ben bereid daarna verder in gesprek te gaan”, geeft de minister aan.